MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: Об отзыве у банка «Мастер-Капитал» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (20.02.2018)

Приказом Банка России от 20.02.2018 № ОД-425 с 20.02.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Мастер-Капитал» (открытое акционерное общество) АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) (рег. № 3011, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2018 кредитная организация занимала 302 место в банковской системе Российской Федерации.

Деятельность АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В соответствии с приказом Банка России от 20.02.2018 № ОД-426 в АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

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