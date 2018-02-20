MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: ООО «Газпром трансгаз Ухта» и администрация города Ухты подписали Договор о благоустройстве Набережной Газовиков

20 февраля 201819 февраля состоялось подписание Договора пожертвования между ООО «Газпром трансгаз Ухта» и Администрацией муниципального образования городского округа (МОГО) «Ухта» на выполнение работ по благоустройству Набережной газовиков в Ухте.

«Благоустройство начнем уже в текущем году и программа минимум на этот год — выполнить реконструкцию территории, начиная от проспекта Космонавтов до нового пешеходного моста, который будет построен недалеко от Ухтинского технического лицея. Как раз там начинаются электрические сети, которые будут перенесены под землю, а это требует проведения дополнительных работ» — рассказал Александр Гайворонский, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта». Работы по проектированию будут начаты уже 20 февраля 2018 года, весь комплекс работ, согласно Договору, завершится до 31 декабря 2019 года. ООО «Газпром трансгаз Ухта» выделяет на благоустройство 450 миллионов рублей.

Реконструкция будет проходить вдоль реки Чибью от улицы Куратова до проспекта Космонавтов. Общая протяженность набережной составит около двух километров. На обновленной набережной появится целый комплекс различных объектов спортивного назначения, детские площадки, архитектурно-парковые объекты, зоны отдыха. Вдоль реки будут проходить велосипедные и беговые дорожки.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» ведет активную социально-ориентированную работу в регионах производственной деятельности, уделяет большое внимание решению важнейших социально-значимых задач. Строительство набережной позволит улучшить инфраструктуру города и создать условия для комфортного отдыха ухтинцев и гостей города.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 15,4 тысячи км магистральных газопроводов (МГ). В 2016 году объем транспортируемого предприятием газа составил 166,9 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 85 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 417 газоперекачивающих агрегатов общей установленной мощностью 5 тыс. 874,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 174 газораспределительные станции. В составе компании работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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