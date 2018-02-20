MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Состоялось открытие скалодрома, построенного при поддержке ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

20 февраля 201820 февраля в городе Ноябрьске на базе дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» открылся скалодромом. «Скалолэнд в детском саду» — один из шести проектов, ставших лауреатами конкурса социальных грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2017 году.

Уникальная площадка представляет собой помещение со специально оборудованными стенками, высота каждой не более трех метров. Для безопасности детей по периметру комнаты расположены крепежи для страховки и спортивные маты, закуплено профессиональное снаряжение и обувь.

Занятия на скалодроме будут проводиться педагогами-инструкторами в группах по 10 человек, возрастная категория детей — 5–7 лет. Помимо физических уроков, ребятам будут рассказывать теорию и интересные факты из жизни профессиональных альпинистов. В перспективе администрацией детского сада планируется расширить аудиторию проекта, приглашая детей из других дошкольных учреждений.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке, Урале и в Якутии. В составе предприятия — 5 газовых промыслов и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.

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