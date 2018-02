Palestine – Q&R – Extrait du point de presse (20.02.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Q – Le président de l’Autorité palestinienne va au Conseil de sécurité ce jour pour être entendu sur la situation et l’impasse dans le processus de paix, sur Jérusalem et d’autres sujets. Qu’attendez-vous de cette intervention et d’une demande vraisemblable de M. Abbas d’une reconnaissance par l’ONU de la Palestine comme membre de l’Organisation à part entière ? R – Le président de l’Autorité palestinienne s’exprime aujourd’hui devant le Conseil de sécurité des Nations unies. A cette occasion, la France (…)

