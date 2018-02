Syrie – Bombardements dans la Ghouta orientale – Q&R – Extrait du point de presse (20.02.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Les bombardements du régime et de ses alliés ont fait une centaine de victimes civiles dans la Ghouta orientale ces derniers jours. Ces attaques indiscriminées visent délibérément les zones habitées et les infrastructures civiles, notamment médicales. Elles constituent une grave violation du droit international humanitaire.

