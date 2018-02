Valsts prezidents Priekuļu vidusskolā māca skolēnus, kā atpazīt patiesas ziņas no viltus ziņām

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien, 20.februārī, apmeklēja Priekuļu vidusskolu, kur piedalījās izglītības programmas Iespējamā misija akcijā “Iedvesmo mācīties!” – kopā ar skolotāju Mareku Dambīti 9.klašu skolēniem vadīja sociālo zinātņu mācību stundu. Šajā mācību stundā Valsts prezidents sniedza skolēniem ieskatu par to, kā atpazīt patiesas ziņas no viltus ziņām.

