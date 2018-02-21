MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Встреча с главой компании «Северсталь» Алексеем Мордашовым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем совета директоров публичного акционерного общества «Северсталь» Алексеем Мордашовым. Глава компании информировал Президента о результатах

деятельности ПАО «Северсталь» в прошлом году, потенциале развития

предприятий холдинга и ходе реализации ряда инвестиционных и социальных

программ. В.Путин: Алексей Александрович,

«Северсталь» – компания известная, наверное, одна из самых крупных в мире

вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний. Сколько у вас в Череповце – по-моему, 11,6 миллиона тонн мощности? А.Мордашов: Да, в прошлом году мы

сделали чуть больше 11 миллионов тонн, 11,5 миллиона тонн стали. У нас работают

в Череповце 30 тысяч человек, а всего на «Северстали» – почти 50 тысяч человек

по всей стране. В целом год мы завершили успешно: сделали больше 11 миллионов тонн стали,

продолжаем наши инвестиционные проекты, платим налоги в бюджеты всех уровней:

за прошлый год мы заплатили порядка 46 миллиардов рублей. Мы

продолжаем наши социальные программы. За прошлый год примерно 2,5 миллиарда

рублей потратили на различные проекты по поддержке детей, поддержке музеев Русского

Севера и так далее. Мы

стараемся как-то участвовать в социальной жизни тех территорий, на которых

работаем, понимаем прекрасно, что без нашей поддержки те важные социальные

проекты, которые там идут, будет очень трудно реализовывать.Продолжаем

инвестиции. Мы понимаем, что должны соответствовать требованиям наших клиентов

в Российской Федерации. В общей сложности за прошлый год было потрачено на инвестиции в наши российские активы 34 миллиарда рублей. Мы

запустили ряд важных инвестиционных проектов в работу, комплекс по так

называемому покрытию металла цинком и полимерными покрытиями – прежде всего для

нужд строительства и автопрома, на него было потрачено порядка семи миллиардов

рублей. Новую установку «печь-ковш» сдали, стоимостью три миллиарда рублей. В целом программа развития горячего и холодного проката для нужд автопрома… Мы

постоянно слышим растущие требования со стороны производителей автомобильной

продукции в России по качеству нашей продукции.В.Путин: Надо, чтобы она была не хуже, чем у ваших конкурентов за рубежом.А.Мордашов: Да, и мы твёрдо движемся в эту сторону. Она, мы считаем, уже не хуже. Есть отдельные виды продукции,

которые мы ещё не делаем, но мы точно будем их осваивать. И будем

соответствовать требованиям автопрома, чтобы они, в свою очередь, могли делать

конкурентоспособную продукцию здесь, в России.В.Путин: Ваша трубная продукция уже

себя зарекомендовала хорошо, и объёмы хорошие.А.Мордашов: Да, спасибо. Мы участвуем в важных проектах – и «Газпрома», и «Транснефти» – по строительству

нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе экспортных. Очень

благодарны им за развитие этих проектов. Рассчитываем, что этих проектов будет

больше.В.Путин: У них и строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объёмы колоссальные. А.Мордашов: Да, мы рассчитываем на эти

заказы. Очень благодарны «Газпрому», прежде всего за тот объём заказов, который

они нам дают, за то развитие, которое есть, и за поддержание газопроводов,

которое они тоже ведут.В.Путин: Думаю, что они будут

реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Северный поток – 2», «Турецкий

поток» идёт вовсю. «Северный поток – 2», думаю, будет реализован. На востоке

страны большая работа, Вы знаете. Так что, уверен, объёмы вам обеспечены. Кроме

всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся

развития инфраструктуры – это мостовые переходы, другие объекты подобного рода.

Мы постараемся надёжно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы.А.Мордашов: Спасибо большое. Для нас это

очень важно, мы очень рассчитываем на все эти проекты и, со своей стороны,

готовы заверить, что не подведём наших потребителей, готовы поставлять ту

продукцию, которая им нужна.В.Путин: Хорошо.

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