MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Курске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и организации убийства по найму

Сегодня, 21 февраля 2018 года, Курский областной суд с участием присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, группой лиц по предварительному сговору, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч.ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, передача и ношение огнестрельного оружия), п. «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц по предварительному сговору, по найму), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору), п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что в 2015 году было возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в отношении заместителя генерального директора по экономике и коммерции крупной строительной организации. Узнав об этом, супруг обвиняемой решил помочь ей избежать уголовной ответственности. Для этого он обратился к жителю г. Курска, который, как полагал потерпевший, имеет знакомых среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Не имея реальной возможности оказать такое содействие, подсудимый заявил, что для решения вопроса о прекращении уголовного преследования якобы необходимо передать взятку различным должностным лицам правоохранительных органов.

В течение нескольких месяцев он получил от потерпевшего около 3 млн. рублей, которые потратил на свои личные нужды.

Однако позже следователь предъявил женщине окончательное обвинение и приступил к ознакомлению ее с материалами уголовного дела.

Узнав об этом, муж обвиняемой потребовал вернуть ему деньги, предупредив, что в противном случае обратится в правоохранительные органы.

Не желая возвращать полученную сумму, злоумышленник решил убить его. О своем намерении он сообщил родственнику и двум знакомым, предложив им за вознаграждение совершить убийство.

В начале декабря 2015 года в ночное время мужчины проникли в дом, где совершили убийство хозяина, дважды выстрелив в него из пистолетов.

Вердиктом присяжных заседателей они признаны виновными в совершении указанных преступлений. В зависимости от роли и степени участия в них им назначено наказания в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 6 месяцев до 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом от 50 тыс. рублей до 800 тыс. рублей и с ограничением свободы.

В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с каждого из подсудимых взыскана сумма в размере 1 млн. рублей, а также материальный ущерб в сумме 2 млн. 900 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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