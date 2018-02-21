MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Московской области после санкционированного прокуратурой ареста имущества производственное предприятие погасило налоговую задолженность в размере более 7 млн. рублей

В Орехово-Зуевскую городскую прокуратуру Московской области из налогового органа поступили материалы о санкционировании ареста имущества производственного предприятия.

Из материалов следовало, что у указанной организации возникла задолженность по уплате налогов, пеней, штрафов на общую сумму свыше 7 млн. рублей.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации прокурор может санкционировать действия налогового органа по аресту имущества налогоплательщика-организации для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов.

В связи с этим Орехово-Зуевская городская прокуратура Московской области санкционировала частичный арест имущества компании.

В настоящее время организация произвела предусмотренные законом налоговые выплаты.

Арест на имущество в настоящее время снят.

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