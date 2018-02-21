MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Туле состоялось совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав инвесторов

Сегодня, 21 февраля 2018 года, в Туле состоялось совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.

В работе приняли участие Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр Российской Федерации Михаил Абызов, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, представители организаций и общественных объединений по защите прав предпринимателей, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов, Московский, Приволжский, Северо-Западный и Южный транспортные прокуроры, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.

С вступительным словом перед участниками мероприятия выступили Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Участники совещания обсудили результаты работы по ликвидации административных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав и законных интересов инвесторов.

Основной доклад сделал первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман на тему «О результатах надзорной деятельности за соблюдением прав инвесторов».

Также прозвучали выступления Министра Российской Федерации Михаила Абызова, прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова, прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчикова, прокурора Республики Северная Осетия – Алания Владимира Векшина, Южного транспортного прокурора Геннадия Крука, и.о. прокурора Калининградской области Павла Белякова и других участников.

Из докладов следует, что в 2017 году в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах прокурорами выявлено более 110 тыс. нарушений законов, обеспечивающих защиту прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Для их устранения внесено свыше 22 тыс. представлений, в суды предъявлено около 2 тыс. заявлений (исков), предостережены о недопустимости нарушений закона 700 лиц. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 21 тыс. должностных лиц, возбуждено 108 уголовных дел.

Повышенное внимание уделялось приведению правовой основы взаимоотношений органов власти и частных инвесторов в соответствие с федеральным законодательством. В истекшем году прокурорами оспорено около 17,5 тыс. правовых актов, ущемляющих права предпринимателей, в том числе в сфере инвестиционной деятельности.

Благодаря прокурорскому вмешательству приводились в соответствие с федеральным законодательством муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивалось их надлежащее финансирование.

Массовый характер носили случаи несвоевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В результате прокурорского вмешательства в указанных федеральных округах погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму более 52 млрд рублей.

При пресечении необоснованных проверок выявлено около 54 тыс. нарушений закона, допущенных контролирующими органами. Незаконно проведенными признаны 622 проверки, по инициативе прокуроров 1689 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 7296 – к дисциплинарной.

Прокурорское вмешательство потребовалось для искоренения практики проведения правоохранительными органами внепроцессуальных проверок субъектов инвестиционной деятельности.

По итогам совещания при Генеральном прокуроре Российской Федерации было решено принять дополнительные меры по организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов инвестиционной деятельности, направленные на повышение эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав инвесторов и пресечения нарушений законности. Их исполнение запланировано до 2019 года.

С заключительным словом выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

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