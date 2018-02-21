MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Чувашской Республике по иску природоохранной прокуратуры участок гидротехнического сооружения освобожден от незаконно размещенных строений

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства на комплексе гидротехнических сооружений «Чебоксарское водохранилище. Инженерная защита г. Чебоксары».

Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений ОО «Федерация триатлона Чувашской Республики» и ООО «Центр ХХI» на предоставленном в пользовании участке гидротехнического сооружения возведены 2 одноэтажных строения, размещены металлические сооружения, складируются маломерные суда.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился с иском в суд.

Решением суда организации обязали освободить участок гидротехнического сооружения от незаконно размещенных объектов.

В настоящее время нарушения закона устранены.

Участок гидротехнического сооружения протяженностью 200,0 погонных метров освобожден от строений и приведен в первоначальное состояние.

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