MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В 2009–2017 годах потери газа в Единой системе газоснабжения снижены в 2,4 раза

21 февраля 2018Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию об организации системы учета расхода природного газа, в том числе при приеме-передаче на источниках газоснабжения, а также меры по снижению потерь природного газа.

Измерение потоков природного газа в Единой системе газоснабжения (ЕСГ) осуществляется на газоизмерительных станциях в процессе добычи и транспортировки по магистральным газопроводам, на газораспределительных станциях при передаче в газораспределительные сети, а также на узлах измерения расхода газа на собственные технологические нужды.

Отмечено, что «Газпром» уделяет большое внимание метрологическому обеспечению производственно-технологических процессов. Это позволяет оптимизировать режимы работы объектов компании и контролировать эффективное использование энергоресурсов. Все применяемые средства измерений отвечают требованиям законодательства, а также более жестким корпоративным требованиям.

Компания проводит планомерную работу по повышению энергоэффективности в транспортировке газа. В том числе совершенствует системы учета, использует передовые методы обнаружения возможных утечек. Благодаря реализации комплекса мероприятий потери природного газа в ЕСГ в 2009–2017 годах снижены в 2,4 раза.

Отдельное внимание на заседании уделено вопросу снижения потерь газа в газораспределительных сетях при поставке потребителям. Основные причины здесь — несанкционированный отбор газа, вмешательство в работу средств измерений и неудовлетворительное техническое состояние распределительных газопроводов. При этом по итогам 2017 года 97% потерь газа приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Отмечено, что 2/3 сетей в округе принадлежат сторонним организациям или являются бесхозными.

Совет директоров одобрил проводимую в Группе «Газпром» работу по совершенствованию системы учета расхода и снижению потерь газа. Правлению поручено разработать программу мероприятий по совершенствованию учета и снижению потерь газа в СКФО.

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