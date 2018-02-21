MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В 2018 году «Газпром» продолжит эффективно оптимизировать затраты

21 февраля 2018Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о направлениях оптимизации (сокращения) затрат Группы в 2018 году.

Отмечено, что «Газпром» многие годы использует комплексный подход к снижению расходов. Эта работа ведется по нескольким основным направлениям.

Одно из них — оптимизация затрат на стадии формирования бюджета, в том числе за счет поиска дополнительных возможностей для снижения расходов. Консервативный подход к бюджетному планированию обеспечивает компании минимальные темпы роста затрат и высокую финансовую устойчивость.

В рамках формирования инвестиционной программы «Газпром» тщательно оценивает экономическую эффективность проектов и первоначальную потребность в инвестициях. Инвестиционный портфель ранжируется таким образом, чтобы обеспечить своевременную реализацию всех важнейших проектов и выполнение обязательств по надежному газоснабжению в период пикового зимнего спроса.

Дополнительной существенной экономии «Газпром» и его дочерние общества достигают за счет оптимизации затрат по направлениям деятельности. В настоящее время в «Газпроме» действует Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2018 год. Она содержит перечень конкретных мероприятий в таких областях, как проектно-изыскательские работы, оптимизация непрофильных активов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, закупочная деятельность.

Планированию и осуществлению закупок Группы «Газпром» уделяется особое внимание. Каждый этап этого процесса тщательно анализируется и контролируется — от определения потребностей в товарах, работах и услугах до исполнения договоров. Это позволяет изыскивать дополнительные резервы сокращения затрат как по текущим расходам, так и по инвестиционным проектам «Газпрома».

Правлению поручено продолжить работу по реализации мероприятий по оптимизации затрат компании в 2018 году и проинформировать Совет директоров о ее результатах во II квартале 2019 года.



© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.