MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: «Газпром» и Чеченская Республика подписали Соглашение о сотрудничестве по расширению рынка газомоторного топлива

21 февраля 2018Сегодня в г. Грозном Председатель Совета директоров ПАО «Газпром», Председатель Комиссии при Совете директоров по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке Виктор Зубков и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провели совещание.

В его работе приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель Председателя Комиссии Александр Бабаков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, член Правления, начальник Департамента Владимир Марков, руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании.

В ходе совещания было отмечено, что «Газпром» полностью выполняет обязательства по газификации Чеченской Республики. В 2008–2017 годах компания направила на эти цели 3,5 млрд руб. Построен кольцевой газопровод г. Грозного, который позволил существенно повысить надежность поставок газа в столицу республики. Уровень газификации региона на 1 января 2018 года составил 97,8% — это один из самых высоких показателей среди субъектов Российской Федерации.

В 2018 году «Газпром» продолжает сооружение восьми газопроводов для газификации с. Старые Атаги Грозненского района, г. Гудермес и с. Верхний Нойбера Гудермесского района, с. Центорой и с. Бачи-Юрт Курчалоевского района, г. Шали и с. Мескер-Юрт Шалинского района. В текущем году в этих районах начнется строительство еще 10 газопроводов.

В то же время просроченная задолженность потребителей Чеченской Республики за газ на 1 января 2018 года составила 14,4 млрд руб.

По итогам совещания принято решение о совместной разработке графика погашения накопленной задолженности и первоочередных мер, направленных на своевременную оплату текущих поставок газа.

В рамках мероприятия между ООО «Газпром газомоторное топливо» и Правительством Чеченской Республики было подписано Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В соответствии с документом «Газпром газомоторное топливо» планирует построить в Республике современные объекты газозаправочной инфраструктуры. Правительство Чеченской Республики, в свою очередь, рассмотрит возможность создания условий для развития в регионе рынка газомоторного топлива, включая перевод коммунальной техники и пассажирского транспорта на природный газ.

Первым этапом реализации соглашения станет создание рабочей группы, которая определит перечень первоочередных и перспективных объектов строительства газозаправочной инфраструктуры.

Справка

Между «Газпромом» и Чеченской Республикой подписаны Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации.

В настоящее время разработана Программа развития газоснабжения и газификации Чеченской республики до 2021 года. Документ проходит согласование в Правительстве региона.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки и футбольное поле с искусственным покрытием. В настоящее время продолжается сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Грозном.

Решение о создании при Совете директоров ПАО «Газпром» Комиссии по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке Российской Федерации принято Советом директоров 14 июля 2017 года.

Комиссия создана для дополнительной координации усилий «Газпрома» по улучшению ситуации с платежами за поставленный газ. В задачи Комиссии входят мониторинг задолженности потребителей регионов РФ, выработка предложений и мер по ее сокращению.

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