MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Денис Спицов и Александр Большунов – серебряные призёры XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в лыжном командном спринте

Сегодня, 21 февраля, на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся командный спринт в лыжных гонках.

Денис Спицов и Александр Большунов, выступающие на Играх – 2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали «серебро» с результатом 15 минут 57,9 секунды. Победили норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клэбо (15.56,2), «бронза» досталась французам Морису Манифика и Ришару Жюву (15.58,2).

«Я поздравляю Дениса Спицова и Александра Большунова с очередной серебряной наградой, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Вообще все наши лыжники – настоящее открытие Олимпийских игр – 2018. Подчеркну, первых в их спортивной карьере. Они борются наравне с опытными, титулованными спортсменами и показывают блестящий результат. Это ещё одна победа президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и всего тренерского штаба сборной».

Напомним, что ранее на Играх – 2018 Денис Спицов и Александр Большунов выиграли «серебро» в эстафете вместе с Андреем Ларьковым и Алексеем Червоткиным. Кроме того, Александр Большунов взял «бронзу» в индивидуальном спринте, а Денис Спицов стал третьим в гонке на 15 км.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дениса Спицова и Александра Большунова, а также их тренеров с серебряной медалью XXIII Олимпийских зимних игр и желает новых достижений и побед!

Фото: Алексей Филиппов / «Р-Спорт» / МИА «Россия сегодня»

Пресс-служба Минспорта России

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