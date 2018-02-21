MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: Заместителем Генерального прокурора России Иваном Семчишиным приняты меры по защите прав работников организации в Алтайском крае на своевременное и полное вознаграждение за труд

Прокуратура Алтайского края провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в ООО «Металлург-Цемремонт».

Установлено, что общество имеет задолженность по заработной плате перед 108 работниками за декабрь 2017 года в размере более 1,9 млн. рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин объявил руководителю организации предостережение о недопустимости нарушения закона, предупредив о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности.

В результате прокурорского вмешательства просроченная задолженность по заработной плате полностью выплачена.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.