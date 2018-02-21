MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Кирилл Молодцов посетил с рабочим визитом Республику Ирак

Багдад (Ирак), 20-21 февраля. – В ходе рабочей поездки в Республику Ирак заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов провел встречи с заместителем Министра иностранных дел Ирака Низаром Хейраллой, заместителем Министра нефти Ирака Мутасимом Акрамом Хасаном и заместителем Министра электроэнергетики Ирака Адилом Кадимом Джарьяном.

В ходе переговоров обсуждался ход реализации ПАО «Газпром нефть» проекта «Бадра», перспективы участия российских компаний в других нефтегазовых проектах на территории Ирака, а также вопросы восстановления и модернизации ТЭС Ирака.

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