MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: О мерах по предупреждению банкротства АО Банк «Советский» (21.02.2018)

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества Банк «Советский» (рег. № 558) (далее — АО Банк «Советский», Банк, План участия).

В рамках реализации Плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 22.02.2018 возложены функции временной администрации по управлению АО Банк «Советский».

Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения Банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства Банка.

Иные предусмотренные Планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность Банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

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