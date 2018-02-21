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О начале процедуры реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» (21.02.2018)

By   /   February 21, 2018  /   Comments Off on О начале процедуры реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» (21.02.2018)

MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: О начале процедуры реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» (21.02.2018)

Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческого банка «Русский Южный банк».

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