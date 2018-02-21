MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Павел Колобков и Александр Бречалов рассказали о Первых Всероссийских зимних любительских играх

Сегодня, 21 февраля, в редакции «Комсомольской правды» состоялась пресс-конференция, приуроченная к проведению Первых Всероссийских зимних спортивных любительских игр. В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, директор Оргкомитета Игр Алексей Ческидов и двукратный призёр Олимпийских зимних игр по биатлону Иван Черезов.

«Это очень важное спортивное мероприятие, его мы проводим впервые, – сказал Павел Колобков о предстоящих соревнованиях. – Во всём мире растёт интерес к любительским соревнованиям, в которых участвуют либо бывшие профессиональные спортсмены, либо поклонники здорового образа жизни».

Министр отметил, что у России есть опыт проведения состязаний по отдельным видам спорта среди бывших спортсменов как внутри страны, так и на международном уровне. Но масштабные соревнования для любителей в нескольких в нескольких дисциплинах состоятся впервые.

«Минспорт России будет поддерживать развитие спорта среди любителей. Для этого при Общественном совете Министерства была создана специальная рабочая группа», – отметил Павел Колобков.

Министр также поблагодарил Главу Удмуртии за инициативу проведения любительских соревнований. «Александр Бречалов – активный участник таких турниров и уделяет развитию спорта в регионе самое пристальное внимание», – отметил Павел Колобков.

Руководитель региона в свою очередь сообщил, что к настоящему времени на участие в соревнованиях по лыжным гонкам подано свыше 1 тыс. заявок, около 400 – на биатлонные гонки, 200 – на зимний триатлон, по 100 – на соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и конькобежному спорту, а также зарегистрировано 30 команд на турнир по кёрлингу.

«Регистрация ещё продолжается. Мы ожидаем, что количество участников соревнований достигнет 2 тысяч, – добавил Александр Бречалов. – Планируем вести прямую трансляцию Игр в интернете».

«Такие соревнования организуются впервые, но я уверен, что при поддержке Минспорта России они станут популярны, регионы впоследствии будут бороться за право их проведения», – сказал Глава Удмуртии.

Иван Черезов рассказал об опыте проведения турнира по биатлону для любителей в рамках Всероссийских соревнований «Ижевская винтовка», а Алексей Ческидов представил комплект медалей любительских игр.

Первые Всероссийские зимние спортивные любительские игры пройдут в период со 2 по 4 марта в Ижевске. В ходе состязаний будет разыграно свыше 200 комплектов наград. При этом свою памятную медаль получит каждый финишировавший спортсмен-любитель.

Подробнее о соревнованиях – mastersgames.ru

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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