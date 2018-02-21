MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Работа «Газпрома» в сферах производственной и экологической безопасности ведется на мировом уровне

21 февраля 2018Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел информацию и одобрил работу компании по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Отмечено, что в «Газпроме» на высоком уровне организована работа по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и сохранению жизни и здоровья работников. Так, в компании успешно функционирует Единая система управления производственной безопасностью. В 2017 году проведена ее ресертификациия на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Компания полностью выполняет требования законодательства по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Кроме того, обязанности работодателя в этой сфере закреплены и в коллективных договорах ПАО «Газпром» и дочерних обществ с работниками. Регулярно проводятся профилактические мероприятия в области охраны труда. Компания использует современные эффективные практики в сфере обеспечения производственной безопасности. В частности, Год охраны труда, проведенный «Газпромом» в 2016 году, был признан Министерством труда и социальной защиты РФ инновационным проектом и получил наивысшую оценку в рамках Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность — 2016».

Неотъемлемым элементом ответственного природопользования «Газпрома» является реализация Экологической политики. В 2017 году корпоративная система экологического менеджмента подтвердила соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015. При росте производства уровень воздействия деятельности компании на окружающую среду неуклонно снижается.

В дополнение к этому «Газпром» регулярно проводит масштабные добровольные экологические мероприятия. Так, в рамках Года экологии в «Газпроме» в 2017 году, в частности, было высажено более 682 тыс. деревьев, выпущено в водоемы 53 млн мальков рыб ценных пород, оказана помощь 80 особо охраняемым территориям. Участниками экологических акций стали 682 тыс. человек — работники компании и члены их семей, школьники, студенты и представители местных общественных организаций.

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