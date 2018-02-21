MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Сергей Мочальников принял участие в церемонии открытия Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в МГРИ − РГГРУ

Москва, 20 февраля. – Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников принял участие в церемонии открытия в Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе (МГРИ – РГГРУ) Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», объединенного темой «Развитие Арктики».

«Минэнерго ежегодно поддерживает Чемпионат – проект, объединяющий компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, технические вузы и будущих специалистов. Уверен, что участники нового сезона Студенческой лиги «CASE-IN» представят по-настоящему инновационные решения по развитию Арктического региона России и займут достойное место в ряду профессионалов ТЭК и МСК! – сказал Сергей Мочальников».

Торжественное открытие продолжили первые отборочные этапы «CASE-IN», в ходе которых более 15 команд из МГРИ − РГГРУ представили решения инженерных кейсов по направлениям «Геологоразведка», «Горное дело» и «Нефтегазовое дело».

Финалисты отборочного этапа представят МГРИ – РГГРУ в финале «CASE-IN» 30 −31 мая 2018 года в Москве.

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