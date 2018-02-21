MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Сергей Ридзик завоевал «бронзу» XXIII Олимпийских зимних игр по фристайлу в ски-кроссе

Сегодня, 21 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) на XXIII Олимпийских зимних играх российский фристайлист Сергей Ридзик, выступающий на Играх – 2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийского атлета из России, выиграл бронзовую медаль в дисциплине «ски-кросс».

В финальном заезде, несмотря на падение после столкновения с канадским спортсменов Кевином Друри, Сергей Ридзик сумел финишировать третьим, а канадец был дисквалифицирован.

Олимпийским чемпионом стал представитель Канады Брэди Леман, «серебро» завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

«Очень рад за Сергея! Впервые российский фристайлист стал олимпийским призёром в ски-кроссе, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – На протяжении всего сезона Серёжа наращивал свой потенциал, восстанавливаясь после травмы. И проявил мужество и упорство в борьбе за олимпийскую награду. От всей души поздравляю Серёжу с «бронзой» его первой Олимпиады! Новых ему успехов!».

Напомним, что это вторая бронзовая медаль российских фристайлистов на Играх – 2018: ранее третье место в акробатике занял Илья Буров.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Сергея Ридзика и его тренеров с бронзовой наградой XXIII Олимпийских зимних игр и желает больших побед в дальнейшем!

Фото: Рамиль Ситдиков / «Р-Спорт» / МИА «Россия сегодня»

Пресс-служба Минспорта России

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