MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Состоялось 15-е заседание Российско-Корейского совместного комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов

21 февраля, Сеул (Южная Корея). – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын и заместитель Министра торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Пак Вон Чжу провели 15-е заседание Российско-Корейского совместного комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов.

В мероприятии также приняли участие: с российской стороны – представители Минэнерго России, ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть», с корейской – Министерства торговли, промышленности и ресурсов Республики Кореи, KOGAS, KEPCO, KETEP (Корейский институт оценки и планирования в области энергетических технологий), KEPRI (Корейский исследовательский институт электроэнергетики) и KEEI (Корейский институт экономики энергетики).

В ходе заседания стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере ТЭК. В качестве приоритетных направлений взаимодействия отмечено сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях, а также в областях энергоэффективности и ВИЭ.

При этом стороны обменялись мнениями относительно реализуемых и потенциальных проектов сотрудничества – «Сахалин-2» (в том числе сооружение третьей технологической линии), «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ» и шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть».

По итогам заседания Комитета подписан соответствующий протокол.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.