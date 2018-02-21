MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Сотрудникам ООО «Газпром геологоразведка» присвоено звание «Профессиональный инженер России»

21 февраля 201820 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений (НИО) состоялось награждение по результатам I тура XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2017».

Представители Инженерно-технического центра ООО «Газпром геологоразведка» начальник отдела геологического моделирования Александр Романов и начальник отдела сопровождения геологоразведочных работ в Республике Саха (Якутия) Сергей Игнатьев удостоены звания «Профессиональный инженер года». В торжественной обстановке им были вручены соответствующие сертификаты и знаки.

«Наши сотрудники регулярно принимают участие в различных профильных конкурсах, форумах и симпозиумах и всегда демонстрируют отличные результаты. Награды конкурса „Инженер года-2017“ еще раз подтвердили высокий профессионализм специалистов ООО „Газпром геологоразведка“», — сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха, Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В рамках общей стратегии социальной ответственности ПАО «Газпром» компания участвует в социально-экономическом развитии территорий своей производственной деятельности.

В ООО «Газпром геологоразведка» внедрена и функционирует система экологического менеджмента, которая соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. На всех этапах производственной деятельности реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Проводится экологический мониторинг и контроль.

Коллектив насчитывает около 700 человек. Головной офис находится в Тюмени.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.