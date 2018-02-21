MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Уровень расчетов российских потребителей за газ вырос до 97,4%

21 февраля 2018Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел информацию о работе компании по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке и предпринимаемых мерах по погашению просроченной задолженности потребителей.

Отмечено, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по обеспечению надежного газоснабжения всех категорий отечественных потребителей, в том числе социально значимых.

Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа. По предварительным данным, к 1 января 2018 года она составила 170,4 млрд руб. Это на 9,5 млрд руб. больше, чем в начале 2017 года. Одной из наиболее проблемных категорий потребителей являются теплоснабжающие организации. На их долю приходится около 35% от общего размера долга и две трети увеличения задолженности.

Вместе с тем, второй год подряд удается снижать темп прироста задолженности российских потребителей. Так, в 2015 году он составил 18,3%, в 2016 году — 7,1%, в 2017 году — 5,9%. Достигнута позитивная динамика оплаты текущих поставок: за последние три года уровень расчетов конечных потребителей газа вырос с 96,3% до 97,4%.

Во многом последовательное улучшение ситуации с неплатежами является результатом комплекса мероприятий, проводимых «Газпромом». Они осуществляются, в том числе, под руководством специально созданной в 2017 году Комиссии при Совете директоров по вопросам укрепления платежной дисциплины.

Наиболее заметный эффект дают претензионно-исковая работа и тесное взаимодействие с правоохранительными органами. В 2017 году таким образом обеспечен возврат 132,5 млрд руб. Продолжается работа с руководством субъектов РФ, в том числе в рамках исполнения планов-графиков погашения задолженности.

Кроме того, компания в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами участвует в актуализации законодательства, касающегося порядка расчетов за поставленный газ. В частности, с учетом предложений компании подготовлены проекты федеральных законов, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере поставок и учета энергоресурсов, а также самовольного подключения к газовым сетям.

Правлению компании поручено продолжить работу, направленную на полную оплату текущих поставок газа российскими потребителями и сокращение накопленных долгов, и проинформировать Совет директоров о ее результатах в I квартале 2019 года.



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