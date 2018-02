MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Appels à projets USPC-NUS 2018

La National University of Singapore (NUS) et l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) lancent 3 appels à projets ouverts à toutes les disciplines dans l’objectif de promouvoir de nouvelles collaborations scientifiques et académiques entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est.

–

Actualités

/ Source : La France à Singapour (https://sg.ambafrance.org)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.