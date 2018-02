Communiqué technique – Forum national pour une politique de développement renouvelée – Jeudi 22 février 2018 à 9h

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le 22 février à 9h, M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, ouvrira les travaux du Forum national pour une politique de développement renouvelée, session élargie du Conseil National du Développement et de la Solidarité Internationale (CNDSI). Le CNDSI se poursuivra ensuite par une session plénière « Ensemble pour une politique de développement renouvelée » et des ateliers thématiques. Ce forum est l’occasion d’élargir les travaux du CNDSI à (…)

