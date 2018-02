© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le Premier ministre, Édouard PHILIPPE, a appris avec une très grande émotion la mort en opération au Mali de deux soldats de la force Barkhane. Le Premier ministre tient à saluer solennellement la mémoire de ces deux militaires de l’armée de Terre qui sont l’honneur de la France. Ses pensées vont vers leurs familles et leurs frères d’armes du 1er régiment de Spahis de Valence. Dans ces circonstances difficiles, le Premier ministre rend hommage au courage de nos soldats, à la force de leur engagement pour la protection des Français et au combat qu’ils mènent pour défendre la liberté face à l’obscurantisme au Mali. Communiqué de presse de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre – Décès de deux soldats de la force Barkhane au Mali

