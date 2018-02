MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Déplacement dans le Nord

Déroulé prévisionnel :

Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du Gouvernement, se rendra dans le Nord pour un déplacement de deux jours. Lors de sa visite du bassin minier, il rappellera la détermination de l’Etat à conforter les efforts engagés pour la réhabilitation et la redynamisation du territoire.

Vendredi, le Premier ministre réunira le Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) et présentera, à l’issue, le nouveau Plan national de prévention de la radicalisation annoncé par le Président de la République à l’automne dernier.

Le Premier ministre visitera l’entreprise Pronal, une PME qui exporte plus de la moitié de son chiffre d’affaires, avant de présenter devant les étudiants de l’Edhec la stratégie du Gouvernement en matière de commerce extérieur. Il insistera notamment sur le volet formation et sur les outils d’accompagnement et de financements à l’export en faveur des PME et des ETI.

Jeudi 22 février 2018

Pecquencourt

15h00 : Arrivée du Premier ministre, de M. Jacques MEZARD, ministre de la cohésion des territoires et de M. Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes publiques à la cité minière Lemay de PecquencourtCarrefour rue de Chambéry – rue de Génissiat

Toute presse accréditéeDéambulation dans la cité et dans les espaces publics aménagés

Douai

Échanges avec les grands élus et les acteurs associatifs du Bassin minier du Nord et du Pas-de-CalaisSalle Gothique – Hôtel de ville de Douai

Tourcoing

Tour d’images pour le pool TV et le pool photo en début d’entretien18h20 : Visite de l’exposition « Chrétiens d’Orient »MUba Eugène Leroy

Pool presse19h30 : Discours d’inauguration de l’exposition « Chrétiens d’Orient »Hôtel de Ville de Tourcoing

Vendredi 23 février 2018

Lycée professionnel César-Baggio de Lille

Toute presse accréditéeInstallation de l’équipe académique laïcité et fait religieux à Lille puis échanges avec les élèves

Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) à la Préfecture de Lille

Tour d’images pour le pool tv et les photographes12h15 : Présentation du Plan national de prévention de la radicalisation

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs13h00 : Déjeuner républicain Métropole lilloise

Visite de l’usine Pronal de Leers

Toute presse accréditéeVisite et échanges avec les salariés

Edhec Business School

Toute presse accréditéePrésentation de la stratégie du Gouvernement en matière de commerce extérieur

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs

Discours de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des affaires étrangères

Discours du Premier ministre

