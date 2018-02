Ex-cyclone Gita – Dernière minute

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Mercredi 21 février. Les vents violents et fortes pluies enregistrés en Nouvelle-Zélande dernièrement ont provoqué des inondations et glissements de terrain. Sur les deux îles, certains tronçons routiers sont pour le moment fermés ou partiellement ouverts à la circulation en raison de réparations en cours. – Actualités de l’Ambassade

