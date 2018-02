MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Le rapport 2017 sur les indicateurs de richesses

Le rapport 2017 sur les indicateurs de richesse vient de paraître. Comme chaque année, depuis 2015, il fait apparaître à travers 10 indicateurs de référence, les statistiques complètes et les données les plus récentes sur la situation économique, sociale et environnementale de la France.

Depuis le vote de la loi du 13 avril 2015, la richesse de la France n’est plus seulement soupesée à l’aune du produit intérieur brut (PIB). Celle-ci s’appuie désormais sur 10 indicateurs de développement – indicateurs d’inégalités, de qualité de vie, de développement durable… – qui permettent d’analyser au plus près la soutenabilité économique, sociale et environnementale mais aussi la qualité de la vie collective des Français au regard du modèle proposé.

Avec ces dix indicateurs, la France dispose d’un outil unique au regard de l’évolution de la société et de la manière dont elle envisage la notion de progrès collectif associant la dimension économique à celle du bien-être social et environnemental. Un outil lisible par les Français qui, à l’échelle de la société civile, des territoires, des entreprises, peuvent s’approprier cette grille de lecture.

Cet outil a aussi un sens politique profond. Chaque année, en effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement s’appuyant sur ces nouveaux indicateurs. Le rapport 2017 offre un état des lieux précieux pour évaluer l’action du Gouvernement au regard de la situation du pays, et donc mobiliser les différentes parties prenantes autour du projet de transformation et de développement de la France.

De même, l’année prochaine, les principales réformes engagées par le Gouvernement pourront ainsi être évaluées et jugées dans leur adéquation, notamment la volonté affichée par le Gouvernement d’engager la France vers un modèle de croissance durable, plus inclusive et plus verte.



