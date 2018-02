Les bonnes raisons d’investir en France

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

La France dispose de nombreux points forts qui attirent les entreprises et les investissements étrangers. Grande puissance industrielle, au cœur d’un marché européen porteur, la France est un pays accueillant pour les entreprises et les talents qui souhaitent s’y implanter. – Investir en France

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

