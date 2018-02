MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: SYRIE – Entretien du ministre de l’Europe et des affaires étrangères M. Jean-Yves le Drian avec le Secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres (21/02/18)

A la demande du président de la République, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères s’est entretenu ce jour avec le Secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres. M. Le Drian et M. Guterres ont fait le constat de l’aggravation dramatique de la situation humanitaire en Syrie, singulièrement dans la Ghouta orientale, soumise à des bombardements intenses et indiscriminés contre les zones habitées et les infrastructures civiles. Le ministre a souligné qu’il était indispensable que la (…)

