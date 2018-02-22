MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Австрия продолжает наращивать импорт российского газа после рекордного для республики 2017 года

22 февраля 2018Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления OMV AG Райнера Зеле.

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание на встрече было уделено поставкам газа. Отмечено, что в 2017 году Австрия установила исторический рекорд — импортировала 9,1 млрд куб. м российского газа, что на 50,3% больше, чем в 2016 году (6,1 млрд куб. м).

Растущий спрос сохраняется в Австрии и в начале 2018 года. По предварительным данным, с 1 января по 21 февраля «Газпром» поставил в республику 1,8 млрд куб. м газа — на 60,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,1 млрд куб. м).

Участники встречи обсудили ход реализации проекта «Северный поток — 2». Отмечено, что уже получено разрешение на строительство и эксплуатацию морской части нового газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.



Справка

Компания OMV — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

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