Алексей Миллер и Министр иностранных дел Пакистана Асиф Мухаммад Хаваджа обсудили возможность поставок СПГ в республику

Справка Oil and Gas Development Corporation (OGDCL) — крупнейшая нефтегазовая компания Пакистана. Располагает наибольшим объемом запасов и числом разрабатываемых нефтегазовых площадей в стране. 4 июля 2017 года Gazprom International и пакистанская компания Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в нефтегазовой сфере. 13 октября 2017 года между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа.

