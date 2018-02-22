MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Алексей Миллер и Министр иностранных дел Пакистана Асиф Мухаммад Хаваджа обсудили возможность поставок СПГ в республику

22 февраля 2018Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Асифа Мухаммада Хаваджа.

Участники встречи обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. В частности, была рассмотрена возможность поставок СПГ из портфеля Группы «Газпром» в Пакистан, а также взаимодействия в области разведки и добычи углеводородов на территории республики.

Отдельное внимание на встрече было уделено проекту строительства газопровода Иран — Пакистан — Индия.

Справка

Oil and Gas Development Corporation (OGDCL) — крупнейшая нефтегазовая компания Пакистана. Располагает наибольшим объемом запасов и числом разрабатываемых нефтегазовых площадей в стране.

4 июля 2017 года Gazprom International и пакистанская компания Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в нефтегазовой сфере.

13 октября 2017 года между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа.

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