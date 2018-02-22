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Аэрофлот получил премию Cellars in the Sky в числе глобальных авиакомпаний с лучшими винами

By   /   February 22, 2018  /   Comments Off on Аэрофлот получил премию Cellars in the Sky в числе глобальных авиакомпаний с лучшими винами

MIL OSI – Source: Russia Aeroflot – Headline: Аэрофлот получил премию Cellars in the Sky в числе глобальных авиакомпаний с лучшими винами

22 февраля 2018 года, Москва. — Аэрофлот получил престижную международную премию Cellars in the Sky, которой отмечаются авиаперевозчики мира, предлагающие лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российская авиакомпания удостоена бронзовой медали в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе».

Такую оценку экспертов получил изысканный портвейн Taylors 10 Year…

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