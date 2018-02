© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

22 февраля 2018 года, Москва. — Аэрофлот получил престижную международную премию Cellars in the Sky, которой отмечаются авиаперевозчики мира, предлагающие лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российская авиакомпания удостоена бронзовой медали в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе».

MIL OSI – Source: Russia Aeroflot – Headline: Аэрофлот получил премию Cellars in the Sky в числе глобальных авиакомпаний с лучшими винами

You are here:

You might also like...