MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: «Газпром» реализует проекты строительства трех газопроводов в Удмуртии

22 февраля 2018Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено газификации региона. В 2002–2017 годах компания ввела в эксплуатацию 32 межпоселковых газопровода общей протяженностью 974 км, в том числе два газопровода в 2017 году. В результате уровень газификации республики на 1 января 2018 года достиг 73,8% (в среднем по России — 68,1%).

В текущем году «Газпром» планирует инвестировать в газификацию региона 274 млн руб. Средства, в частности, предназначены для реализации проектов строительства трех газопроводов. Они позволят подать газ в с. Балезино и д. Оросово Балезинского района; с. Люкшудья и с. Шабердино Завьяловского района; с. Вятское, с. Галаново и с. Каракулино Каракулинского района; с. Заря, д. Новая Вожойка, с. Новая Чернушка и с. Угловая Якшур-Бодьинского района. Также предусмотрено проектирование семи газопроводов в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Красногорском, Можгинском и Сюмсинском районах Удмуртии.

На встрече шла речь о перспективах развития рынка газомоторного топлива. Сегодня на территории Удмуртской Республики действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Они расположены в гг. Воткинске (две станции), Ижевске, Можге и в п. Волковском. До конца 2018 года компания планирует построить еще две АГНКС — в гг. Глазове и Можге.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Удмуртской Республики действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Программа развития газоснабжения и газификации Удмуртской Республики на период до 2021 года.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по биатлону (г. Ижевск), многофункциональные спортивные площадки. При поддержке «Газпрома» проведена реконструкция Республиканского стрелково-спортивного комплекса в Ижевске.

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