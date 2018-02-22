MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Информация Минэнерго России о мерах по предотвращению нарушения электроснабжения потребителей в связи со снижением температуры наружного воздуха в Центральном федеральном округе

Надежное электроснабжение потребителей, в том числе в период прохождения отопительного сезона, является одним из основных приоритетов Минэнерго России.

В связи с прогнозируемым распространением арктического антициклона на территории Центрального федерального округа в период 22-26 февраля 2018 года ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде похолодания ниже климатической нормы.

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей аварийные службы энергокомпаний приведены в режим повышенной готовности, организован учащенный контроль состояния маслонаполненного и элегазового оборудования с целью исключения технологических нарушений по причине снижения давления элегаза, снижения уровня масла, блокировки коммутационных аппаратов, неправильной работы систем сигнализации, организован непрерывный мониторинг погодной обстановки, постоянно проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП с целью оперативного выявления и устранения критических ситуаций, увеличено число входных каналов контакт-центров с целью оперативного получения информации о нарушениях электроснабжения непосредственно от потребителей.

По факту изменения оперативной обстановки, а также при получении предупреждений от Гидрометцентра России, ситуация будет рассматриваться на заседаниях оперативных штабов.

Контроль за обеспечением надежного электроснабжения потребителей осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих субъектов Российской Федерации.

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