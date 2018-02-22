MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Старт Открытых Всероссийских соревнований по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку

24 февраля стартуют открытые Всероссийские спортивные соревнования по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку. Соревнования пройдут в пяти регионах России. Общее количество участников – 1182 человека, включая 920 спортсменов и 262 тренера.

Лыжные гонки

24 февраля – 3 марта, дер. Кононовская, Архангельская область

Общее количество спортсменов – 400, включая лидеров Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Глеба Ретивых, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, Никиту Крюкова, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, Юлию Чекалеву, Анастасию Доценко.

Дисциплины: спринт (классический стиль) среди мужчин и женщин, гонка свободным стилем (15 км – мужчины, 10 км – женщины), скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем – мужчины, 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем – женщины), масс-старт (50 км классическим стилем – мужчины, 30 км классическим стилем – женщины).

Контакт для СМИ: Шилова Надежда +7-921-241-36-80

Бобслей (в т.ч. скелетон)

20 – 26 марта, Сочи, Краснодарский край

Общее количество спортсменов – 180, включая лидеров Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва, Ильвира Хузина, Юлию Шокшуеву, Дмитрия Попова, Романа Кошелева, Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицину.

Дисциплины: двухместный экипаж среди мужчин и женщин, мужской четырёхместный экипаж, скелетон среди мужчин и женщин

Контакт для СМИ: будет сообщён дополнительно

Конькобежный спорт

23 – 25 марта, Коломна, Московская область

Общее количество спортсменов – 130 человек, включая лидеров Дениса Юскова, Павла Кулижникова, Руслана Мурашова, Екатерину Шихову, Руслана Захарова, Анну Юракову, Алексея Есина, Юлию Скокову, Елизавету Казелину, Сергея Грязцова, Ольгу Фаткулину, Ольгу Граф, Александра Румянцева, Артёма Кузнецова.

Дисциплины: 500, 1000, 1500 м среди мужчин и женщин, 5000 м среди мужчин, 3000 м среди женщин, масс-старт среди мужчин и женщин

Контакт для СМИ: будет сообщён дополнительно

Биатлон

27 марта – 5 апреля, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Общее количество участников – 120, включая лидеров Антона Шипулина, Екатерину Юрлову-Перхт, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Ирину Услугину, Алексея Волкова, Ирину Старых, Дарью Виролайнен, Максима Цветкова.

Дисциплины: индивидуальная гонка (20 км – мужчины, 15 км – женщины), спринт (10 км – мужчины, 7,5 км – женщины), гонка преследования (12,5 км – мужчины, 10 км – женщины), масс-старт (15 км – мужчины, 12,5 км – женщины)

Контакт для СМИ: будет сообщён дополнительно

Шорт-трек

29 марта – 1 апреля, Санкт-Петербург

Общее количество спортсменов – 90, включая лидеров Виктора Ана, Владимира Григорьева, Евгению Захарову, Дениса Айрапетяна и Артёма Козлова.

Дисциплины: 500, 1000, 1500 м среди мужчин и женщин

Контакт для СМИ: будет сообщён дополнительно

Пресс-служба Минспорта России

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