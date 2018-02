France: Brownfields lève 165 M€ auprès de la BEI, de la Caisse des Dépôts et d’une dizaine d’investisseurs institutionnels

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Brownfields, opérateur innovant spécialisé dans la dépollution et le redéveloppement de friches industrielles lève ce jour 80 millions d’euros auprès de la BEI et de la Caisse des Dépôts pour continuer à développer son action de dépollution et de reconversion économique de sites industriels, tertiaires ou commerciaux au cœur des villes.

