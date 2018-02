MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: G5 Sahel – Alliance Sahel : décryptage par Jean-Marc Châtaigner, Ambassadeur – Envoyé spécial pour le Sahel

Les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) sont confrontés à la progression de la menace terroriste et du crime organisé, causes de déstabilisation de la région.

Jean-Marc Châtaigner, Ambassadeur Envoyé spécial pour le Sahel , décrypte les origines de la crise, les défis à venir et nous explique les objectifs de la Force conjointe transfrontalière du G5 Sahel et de l’Alliance Sahel, volet de l’initiative Sahel consacré au (…)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.