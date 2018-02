© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

“Wir brauchen europäische Antworten auf die drängenden großen Fragen unserer Zeit”, sagte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung zum Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Der informelle Rat in Brüssel beschäftigt sich mit Migration, Wirtschaft und der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

