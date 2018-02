Pavillon français de la 16e Biennale internationale d’architecture de Venise (22.02.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Françoise Nyssen, ministre de la Culture présente, le 22 février, le projet Lieux Infinis du Pavillon français de la 16e édition de la Biennale internationale d’architecture de Venise. Retenue par la ministre de la Culture, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et l’Institut français, l’équipe Encore Heureux en assurera le commissariat.

