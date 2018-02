European Economic and Social Committee – School visit in Luxembourg

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le 23 février, de 12h30 à 14h00, le Lycée technique de Bonnevoie à Luxembourg accueillera Josiane Willems, membre du Comité économique et social européen, afin de préparer l’assemblée des jeunes «Votre Europe, votre avis» qui se tiendra à Bruxelles les 15 et 16 mars 2018.

You are here:

You might also like...