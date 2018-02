European Economic and Social Committee – School visit in Poland

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

W dniu 26 lutego br. Zespól Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku będzie gościć Krzysztofa Patera, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, by przygotować się do młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie się w Brukseli w dniach 15–16 marca 2018 r.

Nastolatki z Kraśnika przygotowują się do odpowiedzi na to pytanie

