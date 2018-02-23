MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Алина Загитова – чемпионка XXIII Олимпийских зимних игр по фигурному катанию, Евгения Медведева – серебряный призёр

Сегодня, 23 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) на XXIII Олимпийских зимних играх завершился турнир по женскому фигурному катанию, по результатам которого две высшие ступеньки пьедестала почёта заняли российские спортсменки, выступающие на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Алина Загитова выиграла «золото». По итогам короткой и произвольной программ её результат составил 239,57 балла. Евгения Медведева стала серебряным призёром, в её активе 238,26 балла. Третье место заняла канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

«Огромное спасибо нашим девочкам за «золото»! Для меня они обе – олимпийские чемпионки, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Обе выступили блестяще! Алина показала темперамент и яркость, Евгения – воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки – не просто спорт, а настоящее искусство! Обе прожили свои образы на льду! Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами!»

Добавим, что ещё одна российская фигуристка Мария Сотскова заняла на Играх-2018 восьмое место, набрав в сумме 198,10 балла.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Алину Загитову, Евгению Медведеву и тренеров фигуристок с медалями XXIII Олимпийских зимних игр и желает новых ярких успехов и уверенных побед!

Фото: Александр Вильф и Владимир Песня / оба РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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