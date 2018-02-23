MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: В Кремле вручены государственные награды

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная

к празднованию Дня защитника Отечества. В начале церемонии Верховный Главнокомандующий передал Золотую

Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии военного лётчика

гвардии майора Романа Филипова.Владимир Путин вручил орден

Суворова Краснознамённому Южному военному округу; орден Ушакова – тяжёлому

авианесущему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»; орден

Нахимова – гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг».* * *В.Путин: Уважаемые товарищи,

друзья! Сегодня, в День защитника Отечества, мы чествуем тех, для кого

воинская служба стала призванием и смыслом жизни. Настоящих патриотов, которые

надёжно стоят на страже суверенитета и безопасности России, охраняют мир и покой

наших граждан.По традиции здесь, в Георгиевском зале Кремля, вручают

государственные награды воинам, совершившим подвиг во имя Отечества, лучшим

частям и соединениям российской Армии и Флота. Сегодня вместе с нами и молодые люди – юнармейцы. Вам только

предстоит выбрать свой жизненный путь. Независимо от того, будет ли это военное

дело или гражданская профессия, вам есть на кого равняться, есть с кого брать

пример. Уверен, нравственным ориентиром для вас будет героическая история

Вооружённых Сил России, доблесть и честь офицерского корпуса, которым во все

времена Россия гордилась. Сегодняшнее поколение защитников Отечества преданно служит Родине

и своему народу. Наши солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг, несут

трудную службу. Именно

эта повседневная, напряжённая работа обеспечила качественное развитие Вооружённых

Сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику,

которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм,

слаженность в ходе учений и внезапных проверок. Свою

готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали и в Сирии: действуют смело, решительно и мужественно. Помогли сирийской армии

разгромить крупные, хорошо оснащённые террористические группировки. Сегодня

хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал своё воинское мастерство, проявил героизм,

стойкость, отвагу. Именно

таким – мужественным воином, настоящим офицером – был и гвардии майор Роман Филипов.

Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца – стал военным лётчиком.

И всегда – в годы учёбы, в период службы на Дальнем Востоке, сражаясь в сирийском небе – стремился быть среди лучших, был для сослуживцев настоящим

боевым товарищем. Он принял

неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право

сравнить его с героями-защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живём, жизнь у человека – во всяком случае, земная –

всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах

своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма,

преданности своей Родине. Сегодня в этом зале родные Романа – это его родители, Елена Викторовна и Николай

Серафимович, и его вдова Ольга Сергеевна. Для близких, друзей, боевых товарищей

гибель Романа – невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту

боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного

сына. Русского офицера. Сына своего Отечества. За героизм и мужество гвардии майор Филипов

удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» будет сегодня вручена его

родным. Н.Филипов: Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю Вас за приглашение в Кремль, за высокую оценку государством военной службы моего сына, сказанные

Вами слова поддержки нашей семье. Роман с юных лет мечтал стать

военным летчиком – его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом – международным терроризмом, и когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей – нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы,

офицеры. Нас поддерживают незнакомые нам люди со всех регионов страны. Спасибо

всем за это! Я горжусь своим сыном, горжусь

нашей Армией, горжусь нашей великой Родиной – Россией. В.Путин: Уважаемые товарищи!Действительно, когда Армия, Флот,

Вооружённые Силы, военная составляющая государства являются самодостаточными,

сильными, развитыми, то тогда создаются условия для мирного развития страны, её

поступательного развития, выстраивания стабильных отношений на международной

арене.Кажется, что так всегда и было.

Кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть Вооружённым Силам,

появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались. Появляются

такие угрозы, которые мы себе и не представляли.В последние годы, действительно,

Вооружённые Силы России приобрели новую динамику развития – такую, которая и нужна России. Хочу всех вас поблагодарить за эту работу и ещё раз поздравить с Днём защитника Отечества.

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