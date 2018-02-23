MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Поздравление фигуристам Алине Загитовой и Евгении Медведевой
Владимир Путин направил поздравительные телеграммы
олимпийской чемпионке Алине Загитовой и серебряному призёру Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой, а также их тренеру Этери Тутберидзе. Глава государства искренне поздравил их с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями
на Играх-2018.Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском
одиночном катании, завоевав первое «золото» для команды из России; Евгения
Медведева завоевала серебряную медаль.
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