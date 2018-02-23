MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Презентация инновационного технополиса «Эра»

По завершении церемонии вручения государственных наград Российской Федерации Владимир Путин посетил презентацию военного инновационного технополиса «Эра». В Андреевском зале Московского Кремля Президент ознакомился с возможностями будущего технополиса «Эра», который возводят в Анапе. Владимир Путин в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу осмотрел соответствующий макет.Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий. В технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов; для них будет построен жилой комплекс.Затем глава государства осмотрел макет Храмового комплекса во славу Русского оружия, который будет располагаться в парке «Патриот» в поселке Кубинка Московской области. При возведении храма предполагается использовать уникальные строительные технологии.

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